当全世界都热火朝天地贩卖奴隶时，大英帝国却不费一枪一炮废除了奴隶制。英国的人权大棒还挥向法国、美国、西班牙、埃及等各国家，几十年孜孜不倦地推动废奴事业，德行高破天际。
中国人和中国元素在好莱坞的圈子里挣扎了就是多年，却依然逃不过中国红和李小龙的束缚。
南美洲的巴西和阿根廷相互接壤，但为什么巴西人这么黑，阿根廷人这么白？
彪悍成性的俄航，如果没有市场化和技术引进，恐怕还会是全球最危险的航空公司。
中国有近一亿残疾人，如此庞大的一个群体却却远远没有得到与其人数相匹配的关注度与帮助。
很多父母没有想到，二十多年前罚款几千上万才生下来的男丁，二十多年后还要花几十万为他娶媳妇。
虽然每个上过中学的中国人都听说过马克·波罗的故事，但马克·波罗是个不靠谱的爱吹牛的旅行家。他说的话到底有多大的可信度呢？
亚裔美国人曾经承受毫不掩饰的严重歧视，但却赢得了今天的地位。他们的成功靠的不是什么儒家文化，而是美国社会本身。
中大奖既不能延年益寿，也不能提高子女的智商，反而可能滋生抽烟酗酒的习惯，甚至导致倾家荡产。这不是我说的，是科学家说的。
其实日本人对待性向来不保守，战后在美国扶持下，日本实现了民主化，日本人思想逐渐开放，经济的发展也刺激了日本人的性需求。